Янукович: Україна продовжить розвивати електроенергетику

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора Януковича, про це він сказав під час виступу на урочистому зібранні, присвяченому 80-річчю Дніпровської ГЕС.

Глава держави зазначив, що з року в рік в країні розширюється структура об’єктів енергетики – будуються нові лінії електропередач, трансформаторні та електрогенеруючі станції тощо. «Цей рік не буде винятком», - сказав В.Янукович, наголосивши, що нові об’єкти й надалі вводитимуться в експлуатацію.

Президент наголосив, що йдеться про об’єкти, спорудження яких «значно покращить енергопостачання нашої країни, підвищить якість електроенергії і конкурентоздатність нашої економіки».

Він зауважив, що в сучасних умовах Європа потребує додаткових енергетичних потужностей. «Ми добре розуміємо, що наш експортний потенціал також має бути конкурентоздатним», - зазначив В.Янукович.

Глава держави висловив переконання, що саме модернізація та забезпечення ефективної діяльності потужностей гідроенергетики держави стане невід’ємною частиною вирішення цих питань, адже Україна володіє чималими генеруючими потужностями. «Нам потрібно мати конкурентоспроможну енергетичну галузь, яка б могла забезпечити зростаючі потреби як внутрішнього, так і зовнішніх ринків. Впевнений, що разом нам під силу успішно виконати ці непрості, але дуже важливі завдання», - сказав Президент.