Суд відмовив ПР у вимозі припинити випуск найпопулярнішої газети Рівного

Справа стосувалася статті «УДАР Віталія Кличка: «Суд – прислуга Партії регіонів», опублікованої 27 вересня під рубрикою «Політична агітація» кандидатом від УДАРу, пише Радіо Свобода.

Під час засідання з’ясувалося, що емоційний тон статті продиктований попередніми рішеннями адміністративного суду Рівного, який зобов’язав партію «УДАР» демонтувати пошкоджений біл-борд. Автор статті припускає, що «регіонали» сфальсифікували докази у справі стосовно псування біл-бордів Віталія Кличка – ймовірно, самі їх пошкодили, а попередній суд цього умисне не помітив.

На боці відповідачів як третя сторона виступили представники «Батьківщини», «Свободи», «Нашої України» і кандидата-мажоритарника Віктора Матчука. Ці свідки вважають імовірне припинення виходу найпопулярнішої на Рівненщині газети суттєвим зменшенням шансів донести виборцям програми кандидатів.

Уповноважений Партії регіонів Володимир Демчук надіслав до редакції «Рівного вечірнього» листа з вимогою надати місце для спростування, однак не додав текст самого спростування. Газетярі наполягають на законності публікації. У разі недостовірності поданих фактів відповідальність має нести автор – учасник виборчого процесу, стверджує редакція.

Після дослідження доказів суд констатував, що встановлення достовірності поданих відомостей належить до компетенції цивільного судочинства, відтак вимоги Партії регіонів не можуть бути задоволені. Окрім того, газета не є належним відповідачем у цій справі.