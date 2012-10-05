Антимонопольники вирішили боротися з картелями з допомогою доносів

Антимонопольний комітет зареєстрував у Міністерстві юстиції документ, яким пропонується звільнити від штрафів компанії, що повідомляють про картельні змови на ринку. Про це пише видання «Комерсант-Україна».

В АМКУ підготували порядок "Усунення від відповідальності компаній, які добровільно повідомили про свою участь у картельній змові", повідомили в прес-службі відомства. Вказується, що комітет не буде штрафувати компанію-учасника антиконкурентної угоди, яка добровільно надасть АМКУ інформацію про інших учасників змови, подробиці угоди або інші важливі докази. Документ уже пройшов реєстрацію Мін'юсту і має набути чинності в найближчі дні після офіційної публікації.

У комітеті розраховують, що, отримавши можливість уникнути покарання, порушники антимонопольного законодавства будуть активніше співпрацювати з АМКУ.

В першу чергу АМКУ очікує сигналів від фармацевтичного ринку. Вже більше року відомство перевіряє найбільших виробників і дистриб'юторів ліків, підозрюючи їх у завищенні цін.

Звільнення донощика від відповідальності за антиконкурентні дії - широко застосовувана практика в Євросоюзі і США, - відзначають експерти.

Донос одного з учасників - фактично єдиний шанс АМКУ довести факт змови, вважає керуючий партнер юридичної фірми "Антіка" Олексій Кот. "Якщо подібні домовленості між компаніями і скріплюються якими-небудь документами, то отримати доступ до них практично неможливо", - пояснює він.

На практиці застосування нових умов співробітництва комітету з порушниками може призвести до зловживань, констатують юристи. "Коли мова йде про доноси, важливо зберегти конфіденційність компанії, розкрила інформацію", - відзначає Олексій Кот. В АМКУ обіцяють, що спілкуватися з інформаторами буде лише державний уповноважений Микола Бараш. У поширеному вчора прес-релізі комітет вказав його номер мобільного телефону та адресу електронної пошти. "Так ми убезпечимо себе й інформаторів від витоку", - запевняє пан Кузьмін. Але в такому випадку держуповноважений залишається фактично безконтрольним і може замовчувати важливу для розслідувань інформацію, відзначають в Arzinger.

Однак компанії можуть використовувати новий порядок для боротьби з конкурентами, вважають експерти. "Донос фактично стане приводом для АМКУ почати розслідування проти певних учасників ринку. Це псує ділову репутацію і ускладнює роботу, - пояснює пані Іваницька. - При цьому ніякої відповідальності за надання недостовірної інформації про змову документ не передбачає". До того ж більшість рішень АМКУ оскаржуються бізнесом в судах, і незрозуміло, чи будуть доноси прийняті в якості доказів, зазначає вона.