Золотовалютні резерви НБУ тануть
12:18, 05 жовтня 2012Суспільство
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Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.
З початку року резерви знизилися на 8%
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Зокрема, резерви в іноземній валюті скоротилися на 3% - до 27,268 млрд дол., у золоті — зросли на 6%, до 1,978 млрд дол.За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).
Раніше керівник групи радників голови НБУ Валерій Литвицький заявляв, що сальдо інтервенцій регулятора на валютному міжбанку за вересень ц.р. - негативне, при цьому не уточнив його обсяг.
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