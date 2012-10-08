Вбивством ув’язненого у Лук’янівському СІЗО займеться прокуратура

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, таке доручення А.Мельник дав сьогодні у ході оперативної наради з керівниками правоохоронних органів.

А.Мельник надав відповідні вказівки у кримінальній справі щодо встановлення обставин вчинення злочину, причин та умов, які цьому сприяли.

Прокурор Києва доручив Управлінню Державної пенітенціарної служби України в м. Києві та Київській області провести службове розслідування стосовно керівників слідчого ізолятора, котрі допустили вчинення злочину в пенітенціарній установі.

Шевченківським райуправлінням міліції 6 жовтня було порушено кримінальну справу стосовно ув’язненого Лук’янівського СІЗО за фактом вбивства співкамерника (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство).

Хід розслідування кримінальної справи контролює прокуратура Києва.