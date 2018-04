Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала жінка (фото)

Лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2007 рік стала британська письменниця Доріс Лессінг. Її ім`я оголосив постійний секретар Шведської Королівської академії і член Нобелівського комітету Хорас Енгдаль 11 жовтня. Нагороду присудили з формулюванням "за сповнене скепсису, пристрасті і сили провидиці вивчення досвіду жінок".

Доріс Лессінг почала друкуватися у 1949 році. Її дебютний роман називався "The Grass is Singing" ("Трава співає"). Між 1952 і 1969 роками опублікувала напівавтобіографічну серію з п`яти романів і збірки розповідей "The Children of Violence" ("Діти насильства"), в 1979-1983 роках випустила серію фантастичних романів "The Canopus in Argos: Archives Series" ("Канопус в Аргосі"). Один з її найвідоміших романів – "The Golden Notebook" ("Золотий щоденник") – був опублікований в 1962 році і вважається класикою феміністської літератури.

Церемонія вручення золотої медалі, диплома Шведської Королівської академії і чека на 10 мільйонів шведських крон (1,542 мільйона доларів) відбудеться в Стокгольмі 10 грудня 2007 року.

Правила Шведської Королівської академії забороняють згадування імен потенційних володарів премії не тільки в пресі, але і в приватних бесідах. Напередодні вручення нагороди члени Нобелівського комітету голосують за одного з п`яти кандидатів з короткого списку, зміст якого залишається таємним.

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 року.

