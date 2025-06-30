Автори матеріалу намагалися переосмислити історію воєнних дій Росії з початку ХХ століття.

Кількість загальних російських втрат у повномасштабній війні проти України, яка триває понад три роки, нещодавно перевалила за мільйон окупантів.

Це величезні втрати для армії з такою кількістю особового складу та оснащенням, яка воює проти набагато меншого опонента, стверджують колишній офіцер британської армії Геміш Де Бреттон-Гордон та історик Джеймс Голланд у матеріалі для The Telegraph.

Автори намагалися переосмислити історію воєнних дій Росії з початку ХХ століття. Зазначається, що якщо не брати до уваги Другу світову війну, війни Росії – доволі сумне чтиво для росіян.

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"Росія зазнала ганебної поразки від Японії в 1905 році, що значною мірою призвело до російської революції 1905 року. Участь імперської Росії у наступній Першій світовій війні стала катастрофою, яка призвела до 5,5 мільйонів жертв, поразки на полях битв і повалення царського режиму; Брест-Литовський мирний договір 1917 року також призвів до того, що Росія поступилася великими територіями Німеччині та її союзникам", – акцентують вони.

Спільним у всіх цих провалах є те, що керівництво Росії, здається, не переймається втратами серед рядових. Автори наголошують, що в такому випадку принципи війни "вилітають у вікно".

Що стосується війни РФ проти України, то попри розміри російської армії та припущення про те, що Україна впаде за лічені дні, за три роки після вторгнення російські війська зайняли заледве 20 відсотків української території.

При цьому втрати армії РФ включають не лише мільйон загальних втрат в особовому складі – серед них, як сказано в матеріалі, 500 000 загиблих. Ворог також втратив понад 10 000 танків, 21 500 бойових броньованих машин, 41 000 інших транспортних засобів, 24 500 артилерійських знарядь і 370 літаків. Зокрема, було уражено певну частину літаків стратегічної авіації.

Для порівняння, 10 000 втрат танків – це більше, ніж втрати наймасовішого німецького танка за всю Другу світову війну, пояснюють автори.

"Очевидно, що ключовою особливістю майже всіх цих воєн є ледве зрозумілий рівень втрат. Будь-кому, хто читає цей каталог смертей і руйнувань – із супутньою високою часткою поразок – можна було б пробачити думку, що Росія просто не дуже добре вміє вести війни. І вони будуть праві", – йдеться у матеріалі.

Щоб бути ефективною бойовою силою, здатною маневрувати і випереджати ворога, потрібно багато і наполегливо тренуватися. Водночас російські призовники проходять лише кількаденну підготовку перед тим, як їх кидають у м'ясорубку війни проти України. Деякі з них навіть не здатні почистити гвинтівки, акцентують автори. Танкові екіпажі РФ теж проходять лише кількатижневу підготовку і не мають колективних тренувань з іншими танками – що казати про інші види озброєння.

"Структура російського військового командування має тенденцію бути жорсткою і значною мірою покладається на сліпе підпорядкування. Це має забезпечуватися драконівською дисципліною, і, як правило, старші офіцери беруть участь у бойових навчаннях низького рівня, якими в британській армії керували б молодші командири. Ініціатива не просто не заохочується, вона карається", – констатується в матеріалі.

Війна в Україні: це варто знати

Вночі 29 червня росіяни вчергове атакували Україну дронами і ракетами. Захищаючи українське небо, загинув пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Він знищив сім ворожих цілей.

"Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!", – розповідали у Повітряних силах.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Максиму Устименку звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

Представник ПС ЗСУ Юрій Ігнат також розповів, що для протидії російським атакам Україна створює нові підрозділи протиповітряної оборони – їх оснастять дронами-перехоплювачами.

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