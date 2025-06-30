Американський президент стверджує, що Іран був "за кілька тижнів" до отримання ядерної зброї.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допустив, що в Ірану може бути ще один ядерний обʼєкт.

Відповідну заяву він зробив в інтервʼю Fox News. За словами американського лідера, у Вашингтоні знали, що таких обʼєктів в Ірану "багато".

"Ми знали, що у них багато об'єктів – мабуть, три плюс один. Але у них було три основні об'єкти, і ми знали, що їм доведеться відмовитися від них", - сказав Трамп.

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За його словами, цього могли б досягти ще під час переговорів. Проте в Ірані заявили, що хочуть збагачувати уран.

"Я сказав: у вас так багато нафти, навіщо вам це? І я б не дозволив цьому статися. Я думаю, що люди не зрозуміли б цього, якби я дозволив цьому статися", – продовжив американський президент.

Трам зазначив, що у попередніх інтервʼю казав про те, що в Ірану не може бути ядерної зброї, Вашингтон не дасть цьому статися.

"Іран не може мати ядерної зброї. Вони хотіли цього роками. І вони були за кілька тижнів до того, щоб її отримати", – додав він.

Удари США по Ірану

Як відомо, кілька днів тому Сполучені Штати Америки атакували ядерні обʼєкти Ірану. За словами Дональда Трампа, йшлося про обʼєкти в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Американський лідер стверджував, що всі вони знищені. У відповідь Тегеран атакував американські бази на Близькому Сході.

Деякі ЗМІ повідомляли, що атака була не настільки успішною, як стверджував Трамп. Проте у Білому домі ці заяви заперечили.

Згодом Іран визнав що США "серйозно" пошкодили його ядерні об'єкти.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якому Іран днями заборонив відвідувати свої ядерні обʼєкти, каже, що Тегеран може швидко повернутися до виробництва збагаченого урану. За його словами, "не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає".

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