Охоронці супермаркету у Луганську до смерті побили чоловіка

Як повідомила "Комсомольській правді в Україні" начальник Центру громадських зв'язків Управління МВС України в Луганській області Тетяна Погукай, двох співробітників охорони, які здали зміну і пішли з магазину, покликав на допомогу нічний охоронець.

Він повідомив їм, що невідомий біля магазина знімає сітку-рабицю. Чоловіки 23-х і 33-х років повернулися до супермаркету побили цю людину і пішли додому спати. Вранці побитий 40-річний місцевий житель був знайдений мертвим.

Стосовно охоронців порушили кримінальну справу за статтею 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Слідство у справі триває. Суд повинен визначити затриманим запобіжний захід.