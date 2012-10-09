Українські видавці візьмуть участь у Франкфуртському ярмарку

Як повідомляється на Урядовому порталі, українська книжка буде представлена єдиною національною експозицією, яка розміститься на площі 12 квадратних метрів. Вона складатиметься з книжкових новинок вітчизняних видавництв, а також книг, випущених останніми роками за бюджетною програмою «Українська книга».

Впродовж п’яти днів на українському стенді відбудуться презентації нових книг українських видавництв.

В рамках роботи Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку українська делегація візьме участь у семінарах, круглих столах та ділових зустрічах із закордонними колегами. У складі української делегації - представники видавництв «Фоліо», «Картографія», «Либідь», «Освіта України», «Соло», «Особистості».

Також досягнення вітчизняних видавців міжнародній спільноті презентуватимуть генеральний директор Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку Віталій Воробйов, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, президент «Форуму видавців» Олександра Коваль, працівники ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Делегацію очолить начальник відділу книгорозповсюдження та виставок Держкомтелерадіо України Тетяна Демченко.

***Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок є одним з найбільших книжкових форумів світу, який проходить щороку в жовтні. На ярмарку представляються книги, журнали, газети, атласи, карти, електронні засоби масової інформації, календарі, комікси та інші друковані та періодичні видання.