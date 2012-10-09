Азаров: тарифи на газ ставлять наші підприємства в неконкурентні умови

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Ми думаємо, як знизити тарифи на газ для промисловості, тому що вони у нас зашкалюють. І ставлять наші підприємства в неконкурентні умови», - сказав М.Азаров.

Також він відзначив, що тарифи на газ для населення після парламентських виборів підвищуватися не будуть.

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Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів і Національній комісії держрегулювання енергетики (НКРЕ) до 2013 року видати нормативно-правовий акт про поетапний перехід до єдиних цін на природний газ для всіх категорій споживачів.

Разом з тим, Президент доручив НКРЕ впродовж 2012 року вдосконалити формування цін на газ для населення шляхом зменшення існуючої диференціації.

В даний час тарифи на газ для населення (диференційовані залежно від обсягів споживання і наявності лічильника) значно нижчі за тарифи для промислових споживачів. Така ситуація є найважливішою причиною відмови Міжнародного валютного фонду продовжувати програму кредитування України.