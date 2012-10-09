Голова КМДА: розширення меж Києва сьогодні не на часі

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов повідомив журналістам.

За словами голови КМДА, це питання перебуває у роботі. «Ми практично з Київоблдержадміністрацією вийшли на порозуміння наших меж. Це потрібно і області, і Києву для того, щоб формувати свої генеральні плани, визначити стратегію розвитку. Я думаю, що питання підписання відповідних угод щодо вирішення взаємних, спірних у тому числі питань, це те, що відбудеться найближчим часом», - сказав О.Попов.

На переконання голови КМДА, навіть якби таких домовленостей з областю не було, питання розширення меж столиці не на часі.

«Сьогодні це питання, ну, може є на перспективу цікавим для обговорення. Але такий проект потребує інвестицій, перш за все, міста. І я думаю, сьогодні нам є куди їх витрачати… Але те, що питання розширення меж сьогодні точно не на часі – у мене немає тут сумніву», - сказав О.Попов.