В Ужгороді підірвали двері у квартирі головного лісівника

Про це УНІАН повідомив представник Управління МВС України в Закарпатській області.

В секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області кореспонденту УНІАН підтвердили, що в Ужгороді справді заклали вибухівку під двері приватної квартири, однак кому належить квартира не уточнили.

За даними сектору, сьогодні вранці до чергової частини Ужгорода надійшло повідомлення від мешканця міста про те, що вибухом у його помешканні зірвало вхідні двері до квартири.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка підтвердила інформацію про те, що справді під двері було закладено вибухівку. «Наразі експерти УМВСУ в Закарпатській області вивчають, що це був за пристрій, з’ясовують інші деталі та обставини інциденту», - уточнили в СЗГ.

Також в міліції повідомили, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, немає поранених.

За інформацією СЗГ УМВСУ в Закарпатській області, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна).

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня двоє невідомих у масках жорстоко побили начальника одного з обласних управлінь Закарпатської області. За даними закарпатських ЗМІ, надзвичайна пригода трапилася з начальником Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Ігорем Фізиком. Жодних вимог чи претензій до І.Фізика нападники не висловлювали.

Слідчі дії щодо даного нападу тривають.