Чернігівські паталогоанатоми і судмедексперти вилучали органи у небіжчиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, співробітники Управління СБУ в Чернігівській області викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи з числа працівників Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи (ОБСМЕ) та комунального закладу "Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро", які незаконно вилучали в померлих осіб анатомічні фрагменти, тканини та їх компоненти з метою подальшого продажу.

Зловмисники, використовуючи важкий морально-психологічний стан родичів померлих, шляхом обману отримували від них згоду на вилучення органів та частин тіла. Родичам повідомлялося про те, що буде вилучено один-два незначних фрагментів анатомічних матеріалів для використання в наукових цілях або надання медичної допомоги хворим дітям. Натомість, фактично, судмедексперти вилучали до 30 фрагментів.

Для отримання згоди родичів зловмисники пропонували їм безоплатне і швидке проведення судово-медичного розтину, одягання трупу та видачу з моргу, хоча, згідно з чинним законодавством, ці послуги мають надаватися безкоштовно.

Щоб приховати реальні обсяги протиправної діяльності, працівники моргів не додавали акти про вилучення анатомічних компонентів та фрагментів у донорів-трупів до медичних документів померлих осіб, чим порушували вимоги ст.16 Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині”.

За попередніми даними, лише протягом 2011-2012 років працівники моргів вилучили тканин опорно-рухового апарату, м’яких та інших тканин у 159 померлих.

Зібраний таким чином анатомічний матеріал постачався спеціалізованому державному підприємству. Отримані від продажу незаконно вилучених анатомічних фрагментів гроші розподілялися між учасниками злочинної групи.

9 жовтня Управлінням СБУ в Чернігівській області стосовно чотирьох осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.143 (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.