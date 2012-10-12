Україна на 10 млрд доларів менше продала товарів ніж купила

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-серпні 2012 року становило 10,1 млрд дол., що на 23,66% більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 року (8,168 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-серпні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів із України зріс на 3% - до 45,267 млрд дол., імпорт на 6,3% – до 55,367 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-серпні 2011 року – 0,84).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 209 країн світу.

Також зазначається, що дефіцит зовнішньої торгівлі в серпні становив 1,44 млрд дол. проти 1,438 млрд дол. у липні.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією збільшився в січні-серпні 2012 року до 6,405 млрд дол. зі 6,313 млрд дол. за аналогічний період 2011 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками 8 місяців 2012 року імпорт природного газу скоротився на 1,9%, порівняно з січнем-серпнем 2011 року - до 9,103 млрд дол., при цьому імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) скоротився на 67,2% - до 0,98 млрд дол., імпорт кам'яного вугілля зріс на 19% - до 2,05 млрд дол.

У січні-серпні ц.р. Україна скоротила на 13,3% експорт чорних металів - до 10,802 млрд дол., при цьому експорт виробів із чорних металів зріс на 0,8% - до 1,937 млрд дол.

Імпорт машин, обладнання і механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс на 12,7% - до 8,591 млрд дол., експорт зріс на 6,4% - до 4,509 млрд дол.

Також Україна в січні-серпні 2012 року на 27,3%, до 4,055 млрд дол., збільшила експорт наземних транспортних засобів, літаків і кораблів, при цьому імпорт зріс на 45,1% - до 5,447 млрд дол.

Експорт зернових у січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зріс у 2 рази - до 3,876 млрд дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 76,2% - до 5,079 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-червні 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту в розмірі 1,767 млрд дол. у січні-червні 2011 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-червня 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3,361 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол., відповідно, в 2010 році.