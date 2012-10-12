Янукович не прислухався до вмовлянь Visa і підписав «електронні гроші»

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Даним законом передбачено забезпечити належне регулювання випуску та використання електронних грошей. В ньому зазначається, що емітентами електронних грошей будуть банки, за діяльністю яких здійснюватиме контроль Національний банк. Передбачено встановити відповідальність за неправомірне використання електронних грошей.

Законом також передбачено запровадити ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні, їх членів/учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури та надавати право здійснювати діяльність в Україні тільки після їх реєстрації в порядку, встановленому НБУ.

Національному банку також надано право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.

Законом передбачено забезпечити формування та розміщення гарантійних депозитів членів/учасників платіжних систем за операціями, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, у національній валюті України на рахунках у Національному банку або в банках України.

Банкам України надано право на підставі договору розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торговельні марки платіжних систем (внутрішньодержавних систем та/або МПС).

Згідно з законом, Національному банку надається право визначати напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створювати та забезпечувати безперервне, надійне та ефективне функціонування і розвиток створених ним платіжних систем і систем розрахунків, координувати та контролювати створення електронних платіжних інструментів, платіжних систем, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.

Також законом запроваджується здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами. Визначено його цілі, об’єкти, діяльність Національного банку щодо реалізації повноважень та застосування заходів впливу, відповідальність об’єктів нагляду (оверсайта) за недотримання вимог законодавства України.

Крім того, Нацбанку надано право встановлювати граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців. Також надано право Державній податковій службі здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), порядком приймання готівки для подальшого її переказу банком та за дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 18 вересня.

Міжнародна платіжна система Visa просила Президента України ветувати ухвалений Верховною Радою України Закон №10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків»).

Як зазначає Visa, закон встановлює «непрозорі правила для всієї індустрії, чинить жорсткий регуляторний тиск на бізнес, значно звужує права окремих учасників ринку на здійснення діяльності в Україні і, таким чином, перешкоджає подальшому розвитку галузі на основі принципів відкритої конкуренції».