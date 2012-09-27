Visa просить Януковича ветувати закон про функціонування платіжних систем

Про це йдеться у заяві Visa, переданій агентству УНІАН.

Компанія Visa глибоко розчарована рішенням ВРУ затвердити цей документ, ініційований Національним банком України (НБУ).

«Дане рішення було ухвалене без урахування позиції учасників індустрії, які висловили серйозну стурбованість ключовими положеннями Закону №10656, а також всупереч більш як 300 рекомендаціям і поправкам, розробленим банківським і фінансовим співтовариством», - йдеться у заяві.

Як зазначає Visa, закон встановлює «непрозорі правила для всієї індустрії, чинить жорсткий регуляторний тиск на бізнес, значно звужує права окремих учасників ринку на здійснення діяльності в Україні і, таким чином, перешкоджає подальшому розвитку галузі на основі принципів відкритої конкуренції».

Крім того у заяві наголошується, що у зв'язку з відсутністю чітких механізмів регулювання, ухвалення закону №10656 може перешкодити розвитку індустрії електронних платежів в Україні "унаслідок встановлення де-факто монополії на українському платіжному ринку, що матиме негативні наслідки".

«Ми просимо Президента України Віктора Януковича ветувати цей закон і надати представникам бізнесу і експертам можливість здійснити свій внесок у створення прогресивного законодавства, яке сприятиме розвитку індустрії електронних платежів», - зазначається у заяві Visa.

При цьому компанія Visa підтверджує свою прихильність українському ринку і готовність забезпечувати доступ до безпечних, надійних і зручних засобів здійснення електронних платежів для споживачів, представників бізнесу і державних органів.

«Ми готові працювати у тісній співпраці з представниками Адміністрації Президента, уряду, Верховної Ради і Національного банку України з метою створення законодавчої і регуляторної бази, яка сприятиме подальшому розвитку електронних платежів у країні на принципах чесної і відкритої конкуренції», - зазначають в компанії Visa.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня п.р. Верховна Рада України ухвалила Закон №10656 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем і розвитку безготівкових розрахунків)».

Даний документ передбачає ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні, їх членів/учасників і операторів послуг платіжної інфраструктури і надання права здійснювати діяльність в Україні тільки після їх реєстрації у порядку, встановленому Національним банком.

Також документ надає Національному банку право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу і взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.

Крім того, закон надає Нацбанку право встановлювати граничні суми розрахунків готівковими коштами для фізичних і юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців.