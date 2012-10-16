В Івано-Франківську відзначили 53-ю річницю загибелі Бандери

Як передає кореспондент УНІАН керівники міста, ветерани УПА, громадськість, депутати міської ради, молодь зібралися на Європейської площі біля пам’ятника Степанові Бандері, поклали вінки і квіти, запалили свічки пам’яті. Священики відслужили поминальну панахиду за С.Бандерою.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять національного героя. На флагштоках, встановлених біля пам’ятника приспущені з чорними стрічками державні і української повстанської армії прапори.

Після панахиди відбулося віче-реквієм, в якому взяли участь міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій Володимирський та інші.

Виступаючі говорили про необхідність поширення правди про українського провідника без «комуністичних міфів» на Схід і Південь нашої держави аби «наші брати позбувались неправдивих догм про героя». Також закликали молодь, якої було більшість на заході, брати приклад з героїв національно-визвольної боротьби.

У заході взяли участь близько 300 осіб.

Довідка УНІАН. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. 15 жовтня 1959 року в Мюнхні (Німеччина) він був убитий пострілом зі спеціального пістолета струменем розчину ціанистого калію в обличчя. 17 листопада 1961 р., німецькі судові органи проголосили, що вбивцею С.Бандери є агентом КДБ Богдан Сташинський за наказом Шелепіна і Хрущова. Вбивцю німецький суд засудив до 8 років важкої в’язниці.

20 жовтня 1959 року Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

Пам’ятник провідникові ОУН в Івано-Франківську було відкрито 1 січня 2009 року на Європейській площі до 100-річчя від дня народження С.Бандери.