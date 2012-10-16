В Івано-Франківську відзначили 53-ю річницю загибелі Бандери

01:23, 16 жовтня 2012
Суспільство
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В Івано-Франківську відбулося віче-реквієм пам’яті з нагоди 53-ї річниці загибелі провідника ОУН Степана Бандери.

Поховання Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф

Як передає кореспондент УНІАН керівники міста, ветерани УПА, громадськість, депутати міської ради, молодь зібралися на Європейської площі біля пам’ятника Степанові Бандері, поклали вінки і квіти, запалили свічки пам’яті. Священики відслужили поминальну панахиду за С.Бандерою.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять національного героя. На флагштоках, встановлених біля пам’ятника приспущені з чорними стрічками державні і української повстанської армії прапори.

Після панахиди відбулося віче-реквієм, в якому взяли участь міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, голова Братства ОУН-УПА Карпатського краю Фотій Володимирський та інші.

Виступаючі говорили про необхідність поширення правди про українського провідника без «комуністичних міфів» на Схід і Південь нашої держави аби «наші брати позбувались неправдивих догм про героя». Також закликали молодь, якої було більшість на заході, брати приклад з героїв національно-визвольної боротьби.

У заході взяли участь близько 300 осіб.

Довідка УНІАН. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту в сім’ї священика. 15 жовтня 1959 року в Мюнхні (Німеччина) він був убитий пострілом зі спеціального пістолета струменем розчину ціанистого калію в обличчя. 17 листопада 1961 р., німецькі судові органи проголосили, що вбивцею С.Бандери є агентом КДБ Богдан Сташинський за наказом Шелепіна і Хрущова. Вбивцю німецький суд засудив до 8 років важкої в’язниці.

20 жовтня 1959 року Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф.

Пам’ятник провідникові ОУН в Івано-Франківську було відкрито 1 січня 2009 року на Європейській площі до 100-річчя від дня народження С.Бандери.

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