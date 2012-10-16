Бродський: Кабмін ухвалив рішення скоротити кількість податків із 23 до 9

"Сьогодні на Кабміні вирішили: залишити лише 9 податків замість 23. Це скоротить адміністрування і звітність", - написав він на своїй сторінці Facebook 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко заявляв, що після парламентських виборів влада проведе кардинальну реформу оподаткування, в результаті якої кількість податків в Україні може бути зменшено до 9 позицій з 23.

При цьому він відзначив, що на сьогоднішній день вже зроблено чимало у сфері скорочення податкового навантаження на фізичних осіб і на бізнес. «У нас знижено податкове навантаження на податок з прибутку – до 21% з 25%, з наступного року ставка становитиме 19%, а надалі буде знижена до 16%. Ставку ПДВ зменшено до 17% з 20%. Ставка податку на дивіденди у розмірі 5% помітно стимулює легалізацію платежів», - зазначив віце-прем'єр-міністр.