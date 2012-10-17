Євро на міжбанку взяло планку 10,70

В середу, 17 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,1550/8,1650 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2648/53, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,6855/10,7005. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову виросли - 1,3107/09 (вівторок - 1,2998/1,2300).

У вівторок, 16 жовтня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,9930/8,0500.