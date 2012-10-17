У Горлівці малолітка жорстоко вбила 21-річну приятельку

Як повідомили в прес-службі Горлівського міського управління міліції, на початку цього тижня правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в зливній ямі туалету кинутого будинку виявлено труп дівчини з ознаками насильницької смерті.

За словами начальника Горлівського ГУ полковника міліції Павла Панасюка, у процесі оперативно-розшукових заходів було встановлено, що кількома днями раніше у приватному будинку по вулиці Червоноармійській, де 21-річна дівчина проживала з хлопцем, між господинею та її 16-річною приятелькою виникла сварка. Під час з'ясування відносин гостя схопила кухонний ніж і завдала своїй опонентці кілька ударів у шию, обличчя і у тулуб, а після «добила» її молотком. В результаті отриманих численних травм потерпіла померла на місці злочину.

За словами П.Панасюка, «події розгорталися на очах двох хлопців - цивільного чоловіка потерпілої і його приятеля, які хоча і намагалися зупинити розлютовану малолітку, але у результаті самі від неї трохи постраждали."

"Далі неповнолітня загорнула труп дівчини у покривало і, разом з товаришами, відтягнула тіло у двір кинутого будинку, розташованого неподалік, і скинули його у зливну яму туалету, а щоб остаточно приховати сліди злочину, будівлю підпалили», - повідомив начальник управління.

На сьогоднішній день осіб, причетних до даного злочину, встановлено і вони дають показання.

Головна підозрювана перебуває в ізоляторі тимчасового утримання м. Горлівка.

Стосовно неї порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 7 до 15 років.

Слідство триває.