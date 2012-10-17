У Дніпропетровську шукають "мінера"

У Дніпропетровську міліція шукає особу, яка повідомила про «замінування» кінотеатру «Правда-кіно».

Як повідомив УНІАН начальник центру громадських зв'язків управління внутрішніх справ у Дніпропетровській області Олексій Щербатов, сьогодні близько 12.00 на номер 102 надійшло повідомлення про замінування кінотеатру за адресою проспект Правди, 86.

«Було евакуйовано 280 осіб. Фахівці вибухонебезпечних речовин не виявили», - повідомив О.Щербатов.

За даними міліції, зараз встановлюється особа зловмисника.