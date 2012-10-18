Лікарі закликають до вакцинації, аби уберегтися від грипу
Лікарі закликають українців робити вакцинацію та вдаватися до профілактики, аби уберегтися від грипу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час засідання круглого столу у Києві.
Головний спеціаліст з імунології Управління охорони здоров’я Києва Олег Назар нагадав, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, вакцинації, у першу чергу, підлягають люди, які працюють у замкнутих колективах. Це персонал дитячих будинків, притулків для людей похилого віку, працівники соціальної сфери, освіти, працівники сфери охорони здоров’я, особливо ті, які працюють у приймальних відділеннях швидкої допомоги.
О.Назар наголосив, що будь-яке щеплення потрібно проводити лише після проходження огляду в лікаря, при цьому, того ж дня, аби уберегтися від можливих ускладнень через щеплення. Експерт також нагадав, що для вироблення потрібних антитіл після вакцинації організму зазвичай потрібно 14-16 днів.
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За словами О.Назара, епідемія грипу, традиційно, очікується у листопаді-грудні. «Вакцина надходить наступного тижня. Нам цілком достатньо 2-3 тижні для вакцинації і вироблення імунітету», - сказав він і додав, що те, яку саме вакцину обирати, неважливо, адже незалежно від назви, діюча речовина у ній має бути однакова.
Окремо О.Назар зауважив, що цьогорічна вакцина розроблена спеціально для епідемічного сезону 2012-13 років, на який прогнозуються штами вірусів Вісконсін, Вікторія та Каліфорнія.
Щодо неспецифічної профілактики, яка потрібна, зокрема, тим, хто має протипоказання щодо щеплень, О.Назар зазначив, що вона може буде медикаментозною – через прийом імуностимулюючих препаратів, і немедикаментозною.
Експерт також наголосив, що навіть препарати для стимуляції імунітету приймати можна лише після консультації у лікаря.
У свою чергу, головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка відзначив, що епідемії цього сезону, можливо, й не буде, але підготуватися до неї необхідно. За його словами, вже бажано проводити неспецифічну профілактику грипу, яка включає в себе, зокрема, гіпоалергенну дієту, питний режим, прогулянки на свіжому повітрі та загартовування.
Також О.Стойка наголосив на проблемах із відповідальністю батьків відносно своїх дітей, яких вони невчасно госпіталізують, а також наражають на небезпеку захворіти бронхо-легеневими хворобами через власне куріння. «Вклад способу життя у захворювання дуже великий», - переконаний він.
О.Стойка повідомив, що на сьогодні 69% хворих на грип та ГРВІ українців – діти. При цьому минулого тижня найвищий рівень захворюваності серед усіх регіонів відзначався у Києві.