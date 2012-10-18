Лікарі закликають до вакцинації, аби уберегтися від грипу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час засідання круглого столу у Києві.

Головний спеціаліст з імунології Управління охорони здоров’я Києва Олег Назар нагадав, що згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, вакцинації, у першу чергу, підлягають люди, які працюють у замкнутих колективах. Це персонал дитячих будинків, притулків для людей похилого віку, працівники соціальної сфери, освіти, працівники сфери охорони здоров’я, особливо ті, які працюють у приймальних відділеннях швидкої допомоги.

О.Назар наголосив, що будь-яке щеплення потрібно проводити лише після проходження огляду в лікаря, при цьому, того ж дня, аби уберегтися від можливих ускладнень через щеплення. Експерт також нагадав, що для вироблення потрібних антитіл після вакцинації організму зазвичай потрібно 14-16 днів.

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За словами О.Назара, епідемія грипу, традиційно, очікується у листопаді-грудні. «Вакцина надходить наступного тижня. Нам цілком достатньо 2-3 тижні для вакцинації і вироблення імунітету», - сказав він і додав, що те, яку саме вакцину обирати, неважливо, адже незалежно від назви, діюча речовина у ній має бути однакова.

Окремо О.Назар зауважив, що цьогорічна вакцина розроблена спеціально для епідемічного сезону 2012-13 років, на який прогнозуються штами вірусів Вісконсін, Вікторія та Каліфорнія.

Щодо неспецифічної профілактики, яка потрібна, зокрема, тим, хто має протипоказання щодо щеплень, О.Назар зазначив, що вона може буде медикаментозною – через прийом імуностимулюючих препаратів, і немедикаментозною.

Експерт також наголосив, що навіть препарати для стимуляції імунітету приймати можна лише після консультації у лікаря.

У свою чергу, головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка відзначив, що епідемії цього сезону, можливо, й не буде, але підготуватися до неї необхідно. За його словами, вже бажано проводити неспецифічну профілактику грипу, яка включає в себе, зокрема, гіпоалергенну дієту, питний режим, прогулянки на свіжому повітрі та загартовування.

Також О.Стойка наголосив на проблемах із відповідальністю батьків відносно своїх дітей, яких вони невчасно госпіталізують, а також наражають на небезпеку захворіти бронхо-легеневими хворобами через власне куріння. «Вклад способу життя у захворювання дуже великий», - переконаний він.

О.Стойка повідомив, що на сьогодні 69% хворих на грип та ГРВІ українців – діти. При цьому минулого тижня найвищий рівень захворюваності серед усіх регіонів відзначався у Києві.