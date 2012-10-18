КМДА оголосить конкурс на посаду директора столичного зоопарку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Кандидат обов’язково повинен надати програму розвитку столичного зоопарку на п’ять років. А серед основних вимог до кандидата – повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років, досвід роботи в зоопарках не менше 2 років, а також вільне користування ПК та володіння українською мовою.

Конкурс триватиме впродовж місяця, на цей період обов’язки генерального директора столичного зоопарку виконуватиме Михайло Іванов.

У прес-службі нагадали, що О.Толстоухов звільнився із займаної посади за власним бажанням 21 вересня. На посаду генерального директора Київського зоопарку його було призначено 15 жовтня 2010 року.