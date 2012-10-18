У Дніпропетровській області 8 школярів потрапили до лікарні
19:39, 18 жовтня 2012Суспільство
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У Дніпропетровській області 17-18 жовтня госпіталізовано 8 учнів Солонянської середньої школи.
До лікарні звернулося одразу 20 учнів
За словами головлікаря Солонянської районної лікарні Олександра Мазурика, протягом двох днів до лікарні звернулися 20 учнів зі скаргами на слабкість, блювоту й діарею.
Із них було госпіталізовано 8 дітей.
За словами головлікаря, зараз проводяться необхідні дослідження, проте найбільш вірогідною причиною нездужання дітей є ентеровірусна інфекція.
Водночас батьки школярів підозрюють, що причиною поганого самопочуття дітей стала риба, яку вони їли в шкільній їдальні.
Зараз на місці події співробітники прокуратури проводять перевірку.
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