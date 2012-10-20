До Києва з гори Афон привезли мощі великомученика Пантелеімона Цілителя
До Києва сьогодні, 20 жовтня, на прохання предстоятеля Української православної церкви Володимира зі святої гори Афон доставлено мощі великомученика Пантелеімона Цілителя.
Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, святиню доставила офіційна делегація УПЦ на чолі із секретарем предстоятеля УПЦ архієпископом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром.
Біля Святих воріт Києво-Печерської Лаври мощі великомученика Пантелеімона зустрів Блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир та духовенство і віруючі.
На Соборній площі предстоятель УПЦ очолив перед святинею молебень, по завершенні якого звернувся до присутніх зі словами настанови.
«Сьогодні нас знову відвідала благодать Божа, знову прибув до нас великомученик і цілитель Пантелеімон своєю чесною главою, щоби в молитві підтримати нас, у відчаї порадувати, у скорботних обставинах допомогти налагодити справжнє християнське життя. Помолимося святому великомученику Пантелеімону і попросимо у нього зцілення наших хвороб. Зараз у світі стільки горя та хвороб, що хочеться покласти руки на кожного хворого і допомогли чим можливо та просити за нього перед Богом. Нехай за молитвами великомученика Пантелеімона Господь буде Милосердним до нашого народу, нашої Святої Церкви і кожного з нас, і у цьому буде залог нашого спасіння», - сказав Блаженніший владика.
Також була оголошена грамота Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира про відкриття у Києві подвір’я Свято-Пантелеімонівського на Афоні монастиря.
Насамкінець митрополит вклонився главі великомученика Пантелеймона та іконі святого, що була написана у Свято-Пантелеімонівському монастирі на Афоні для подвір’я у Києві.
Після молебню чесну главу великомученика Пантелеімона Цілителя хресною ходою духовенство з віруючими перенесли в храм святителя Михаїла, першого Митрополита Київського, що при Олександрівській (Жовтневій) лікарні (вул. Шовковична, 39/1). Тут святиня перебуватиме до 5 листопада включно.