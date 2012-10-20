До Києва з гори Афон привезли мощі великомученика Пантелеімона Цілителя

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ, святиню доставила офіційна делегація УПЦ на чолі із секретарем предстоятеля УПЦ архієпископом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром.

Біля Святих воріт Києво-Печерської Лаври мощі великомученика Пантелеімона зустрів Блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир та духовенство і віруючі.

На Соборній площі предстоятель УПЦ очолив перед святинею молебень, по завершенні якого звернувся до присутніх зі словами настанови.

«Сьогодні нас знову відвідала благодать Божа, знову прибув до нас великомученик і цілитель Пантелеімон своєю чесною главою, щоби в молитві підтримати нас, у відчаї порадувати, у скорботних обставинах допомогти налагодити справжнє християнське життя. Помолимося святому великомученику Пантелеімону і попросимо у нього зцілення наших хвороб. Зараз у світі стільки горя та хвороб, що хочеться покласти руки на кожного хворого і допомогли чим можливо та просити за нього перед Богом. Нехай за молитвами великомученика Пантелеімона Господь буде Милосердним до нашого народу, нашої Святої Церкви і кожного з нас, і у цьому буде залог нашого спасіння», - сказав Блаженніший владика.

Також була оголошена грамота Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира про відкриття у Києві подвір’я Свято-Пантелеімонівського на Афоні монастиря.

Насамкінець митрополит вклонився главі великомученика Пантелеймона та іконі святого, що була написана у Свято-Пантелеімонівському монастирі на Афоні для подвір’я у Києві.

Після молебню чесну главу великомученика Пантелеімона Цілителя хресною ходою духовенство з віруючими перенесли в храм святителя Михаїла, першого Митрополита Київського, що при Олександрівській (Жовтневій) лікарні (вул. Шовковична, 39/1). Тут святиня перебуватиме до 5 листопада включно.