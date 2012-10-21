Медики: трансплантація в Україні практично провалилася

Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня. Україна» повідомив керівник Запорізького центру трансплантації професор Олександр Никоненко.

За його словами, торік в Україні виконано лише 112 трансплантацій нирки, 14 - печінки і одна - серця, тоді як щорічно трансплантації нирки потребують більш як 2 тис. осіб, печінки — близько 1 тис., серця – 500-700.

«Це дуже трагічно. Тим паче що у нас є всі можливості виконати набагато більше пересадок органів, але це не вдається через повну блокаду донорства», - наголосив О.Никоненко.

Він пояснив, що з 1999 року, коли був прийнятий закон, де є стаття про презумпцію незгоди, трансплантація в Україні практично провалилася.

«Пересадка трупних органів практично припинилася. Нараз ми проводимо здебільшого споріднені трансплантації», - констатував професор.