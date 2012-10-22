У МВС обіцяють розібратися, чому беркутівці відлупцювали фанів Металіста

"Я теж подивився це відео. Якщо це дійсно мало місце – то це ганебна поведінка працівника міліції", - сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю МВС Володимир Поліщук, пише "Українська правда".

"У будь-якому випадку, навіть, якщо людину затримують, чи вона вчинила якісь неправомірні дії, чи це якийсь надзвичайний хуліган, такого ставлення правоохоронців не може бути згідно з законом", - додав він.

Поліщук відзначив, що керівництво Управління громадської безпеки доручило провести перевірку за цим фактом.

"Що би людина не вчинила, такого ставлення бути не може. Може, буде навіть прокурорська перевірка", - підсумував він.

Нагадаємо, 20 жовтня після матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Металіст" (Харків) сталася бійка між фанами "Металіста" та міліцією.