Дружина Удальцова пояснила, чому поїхала в Україну (доповнена)

Дружина російського опозиціонера Сергія Удальцова Анастасія Удальцова наголошує, що вона не втекла до України, а поїхала відвідати дітей, які вчаться тут вже більш як півроку, і має намір повернутися до Росії.

Про це вона написала в «Твітері».

«Етичність» журналістів «Коммерсанта» вражає, я ж зрозуміло пояснила, і раніше цього не приховувала, що наші діти вже більш як півроку в Україні... Вони тут вчаться, я приїхала їх відвідати і скоро повернуся - це все я чітко пояснила вчора. Навіщо треба було видавати мій від'їзд за втечу?», - наголосила А.Удальцова.

При цьому вона зазначила, що після історії з Леонідом Развозжаєвим почала думати, наскільки дітям в Україні безпечно.

«Теж мені притулок - Україна! Льончика здали анітрохи не сумніваючись... Я сюди регулярно їжджу, бо тут вся моя сім'я.. Ну якщо Україна - це закордон... То ми з ними сюди виїхали як тільки вони народилися. Для мене це - Мала Батьківщина», - написала А.Удальцова.

За її словами, немає нічого більш огидного і мерзотного, ніж шантаж життям дітей, до якого опустилися спецслужби стосовно Л.Развозжаєва.

Як повідомляли ЗМІ, дружина лідера "Лівого фронту" А.Удальцова разом з дітьми з понеділка, 22 жовтня, перебуває в Україні.

Сам С.Удальцов разом із Леонідом Развозжаєвим і Костянтином Лебедєвим є підозрюваними у справі про підготовку масових безладів.

Л.Развозжаєв намагався одержати політичний притулок, виїхавши до Києва, проте пізніше опинився в руках Слідчого комітету РФ.

Розслідування справи про підготовку безладів почалося незабаром після показу фільму "Анатомія протесту - 2". Автори фільму, який вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні та масових безладів у Білорусі. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку безладів. 21 жовтня Л.Развозжаєва було взято під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.