Удальцову загрожує арешт, його сім'я уже виїхала в Україну

У п'ятницю Удальцов викликаний в СК для пред'явлення звинувачень і, за прогнозами його адвоката, "існує 99-процентна ймовірність того, що його заарештують", пише Комерсант.

Однак соратники і знайомі опозиціонера думають, що він може покинути Росію до цього.

"Те, що СК за три дні проанонсував пред'явлення звинувачень, може служити сигналом для Сергія. Якщо він поїде, то всім буде зручно: слідчі скажуть, що і так доведуть його провину, а він не сяде. Хоча зараз неясно, як тут краще вчинити: йти чи ні",- сказав співрозмовник з оточення Удальцова.

При цьому, як стверджує видання, дружина Удальцова Анастасія разом з дітьми з понеділка виїхала в Україну. Вона думає, що слідство провокує її чоловіка на втечу.

"Поведінка слідства віддає черговою провокацією. Влада підштовхує його до втечі, при цьому за ним постійно ведеться зовнішнє спостереження. І я майже впевнена, що йому не дадуть утекти", - сказала пані Удальцова. Поки Удальцов не виходить на контакт ні з соратниками по "Лівому фронту", ні з дружиною.

Соратники кажуть, що Удальцов заліг на дно, щоб обміркувати свою подальшу поведінку.

Втім, адвокат лідера "Лівого фронту" стверджує, що він "просто захворів" і від відвідування СК не відмовляється.