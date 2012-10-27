Офіцери зможуть укладати контракти на 10 років

Серед іншого, указом передбачається нова редакція пункту про строки укладання контракту для військовослужбовців.

Так, строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі: для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, – на 3 роки; для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, – на 5 років; для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років (раніше тільки на 5 років).

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Також змінюється порядок обчислення строку вислуги для отримання чергового військового звання. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються один рік вислуги у військовому званні, для прапорщика (мічмана) – 3 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу з п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.