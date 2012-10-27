У Києво-Печерській лаврі встановлять пам’ятник її засновникам

Як повідомили УНІАН у Києво-Печерському заповіднику, пропозицію щодо композиції й розташування пам’ятника розглядали сьогодні на засіданні Науково-реставраційної ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника під головуванням генерального директора Любомира Михайлини.

Пам’ятник преподобним Антонію та Феодосію вилитий з бронзи. Його висота становить 5,5 м, вага – 3,5 т.

Як повідомив автор проекту, відомий український скульптор Олег Пінчук, над виготовленням пам’ятника працювала група художників. Ідея створення належить наміснику Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополиту Вишгородському та Чорнобильському Павлу.

«Владика Павел попросив мене зробити ескіз такого пам’ятника і я з радістю погодився взятись за цей проект, – повідомив О.Пінчук. – У своїй роботі ми з колегами керувались порадами духовних отців, а також тими зображеннями засновників Лаври, які дійшли до наших днів. У результаті фігури Антонія та Феодосія, які сягають три метро у висоту, вийшли витягнутими, що характерно для візантійського мистецтва».

Пропозицій щодо місця встановлення пам’ятника було декілька.

«Ми перевірили дану земельну ділянку на наявність підземних комунікацій. За результатами обстеження жодних значущих об’єктів на цьому місці виявлено не було», - зазначив головний архітектор заповідника Олександр Романченко.

Однак, за його словами, пам’ятник розташовуватиметься на схилі, а отже, під час його встановлення потрібно буде виконати протизсувні заходи, щоб «композиція стояла міцно і на віки».

Рішення про місце встановлення пам’ятника із урахуванням наданих пропозицій було схвалене членами Науково-реставраційної ради одноголосно. Відповідні матеріали будуть направлені до Міністерства культури України для остаточного затвердження.

Автор проекту пам’ятника О.Пінчук за виконану роботу нагороджений відзнакою Української православної церкви – Орденом преподобних Антонія і Феодосія Печерських.