Експерти прогнозують заморожування операцій з нерухомістю і землею

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловила старший юрист міжнародної юридичної компанії Salans Анжеліка Штукатурова.

За словами юриста, всі операції з нерухомістю і землею компанія прагне завершити до кінця поточного року.

«Зараз вже три місяці намагаються навчити нотаріусів і розповісти, як ці реєстри будуть зав'язані в один, і чи зможуть вони технічно працювати. Але всі ми на ринку розуміємо, що перші три місяці 2013 року нас чекає колапс. Ні нотаріуси, ні самі системи реєстрації не поміняють. Тому всі операції закриватимемо до кінця 2012 року», - сказала А.Штукатурова.

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Нагадаємо, 16 березня 2010 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення і спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок і речових прав на нерухоме майно», який направлено на створення в Україні єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, впровадження державного реєстру прав на нерухоме майно тощо. Цим законом передбачені концептуальні зміни у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з 1 січня 2013 року.

Серед основних змін - створення Державного реєстру прав на нерухоме майно, який є єдиною національною інформаційною системою, що містить відомості про об'єкти нерухомості, права на них, обмеження і обтяження нерухомого майна, а також про суб'єктів таких прав. Адміністрування реєстру здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба України (Укрдержрєєстр), що діє при Міністерстві юстиції.