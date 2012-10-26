Експерти кажуть, що держава створює двох монополістів, які продаватимуть землю

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив голова Наглядової ради Земельної спілки України (ЗСУ) Сергій Гущик.

За його словами, за останні два місяці було ухвалено більш як 10 законів, які регулюють земельні відносини. Причому більшість з них були прийняті з голосу, без належного обговорення в комітетах.

Зокрема, закон про розмежування земель державної і комунальної власності наділяє Держземагентство повноваженнями розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, продавати, передавати в оренду для того, щоб консолідувати землі, провести їх інвентаризацію і передати до статутного фонду Держзембанку.

С. Гущик назвав українським ноу-хау те, що у статутному фонді банку будуть земельні ділянки.

У свою чергу старший юрист міжнародної юридичної компанії Salans Анжеліка Штукатурова вважає, що метою створення Держзембанку є консолідація і повернення в держвласність сільськогосподарських земель.

«Я не знаю жодного економічного закону, за яким він буде рентабельним. Ми не розуміємо моделі, за якою він працюватиме. Ті наслідки, які будуть після створення земельного банку, - відбувається знову консолідація земель і вони повертатимуться в державну власність. Це єдина ідея, яка чітко простежується. Ринку це не дасть змоги працювати», - сказала вона.

Водночас член робочої групи з підготовки пропозицій з питань земельної реформи при Президентові України Олександр Ковалів зазначив, що більш як половина держактів на право власності на землю не має топографо-геодезичної прив'язки, тому він не виключає можливості їх повернення в державну власність.

Голова Наглядової ради ЗСУ також зазначив, що закон про вдосконалення процедури відведення земельних ділянок і зміну їх цільового призначення передбачає скасування погоджувальних органів, які супроводжують процедуру відведення земельних ділянок.

Згідно з цим законом, Держземагентство погоджуватиме всі проекти, які складатимуться при наданні земельних ділянок. «Решта всіх органів - тільки на тих територіях, з яких вони надають. Якщо це землі природоохоронного фонду, то це екологія і так далі», - уточнив С.Гущик.

За словами експерта, у результаті Держземагентство погоджуватиме проект, затверджуватиме його і реєструватиме право на земельну ділянку.

«Вийшло, що в одному органі земельних ресурсів буде і погоджувальна частина надання земель сільськогосподарського призначення, і розпорядча частина (затвердження проекту), і реєстрація права на землю. З'явився у нас такий монстр у земельному праві, який в одній особі як погоджує, так і реєструє це право», - додав він.

За словами А.Штукатурової, законодавчий «апокаліпсис» на земельному ринку в другій половині цього року відлякав іноземних інвесторів.

«Багато інвесторів, які були готові заходити на український агроринок, не заходять сюди саме у зв'язку із зміною в законодавство», - уточнила вона.

Серед позитивів законодавчих змін юрист відзначила зміни до Земельного кодексу щодо проведення процедури земельних торгів, які наберуть чинності наприкінці жовтня.

Вона нагадала, що проведення земельних торгів повинно регулюватися законом, а на практиці регулювалося локальними нормативно-правовими актами, внаслідок чого купівля землі на аукціонах могла бути визнана недійсною.

Юрист акцентувала увагу на тому, що якість цього закону далеко не найкраща.

«Ми дуже сподіваємося, що з кінця жовтня, коли закон набере чинності, ми зможемо реалізувати проекти, які на сьогодні застигли», - додала А.Штукатурова.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш як 5% ставки Національного банку.

3 жовтня 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок і зміни їх цільового призначення».

5 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону».