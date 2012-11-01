Сьогодні у Львові відбудеться молитва українсько-польського примирення

«Цей захід відбувається щороку на українських військових похованнях та польських військових похованнях на Личаківському цвинтарі у Львові і засвідчує готовність до взаємного вибачення, міжнаціонального примирення та готовності будувати спільну, нерозділену непереборними стінами Європу», - повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Організатори заходу наголошують: «Ми й далі наполягаємо на єдино вірному формулюванні, яке дасть змогу переосмислити і наповнити новим змістом українсько-польські стосунки новітнього часу: «Вибачаємо і просимо вибачення»».

Молитву благословили і неодноразово брали участь ієрархи УГКЦ та РКЦ в Україні: Блаженніший Любомир Кардинал (Гузар) та Мар’ян Кардинал Яворський, Архиєпископ Мечислав Мокшицький, владика Венедикт (Алексійчук), владика Борис (Ґудзяк). Також у заході брали участь знакові для українсько-польських стосунків громадські діячі: Яцек Куронь, Мирослав Маринович, Євген Сверстюк.