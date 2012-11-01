Президент ліквідував Комісію з питань попередження катувань

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

У зв’язку з цим визнаються такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 27 вересня 2011 року №950 «Про Комісію з питань попередження катувань»; Указ Президента України від 18 листопада 2011 року №1046 «Про склад Комісії з питань попередження катувань».

Цей Указ набирає чинності з дня опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму».

Крім того, іншим указом Президент скасував ряд своїх попередніх рішень у зв’язку з ухваленням Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", яким поклала виконання функцій національного превентивного механізму на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.