Голова податкової: Україна втрачає через офшорні схеми близько 100 млрд грн

Про це в інтерв'ю «Инвестгазете» заявив голова Державної податкової служби України Олександра Клименко.

«Ми підрахували, що на офшорних схемах Україна втрачає близько 100 млрд грн і підготували дві позиції з боротьби з ними, на вибір. Один варіант – додаткова ставка податків. Другий – законопроект з трансфертного ціноутворення, який було розроблено спільно з PricewaterhouseCoopers», - сказав О.Клименко.

За його словами, наразі рішення готуються до обговорення з великим бізнесом і найближчим часом у форматі законопроекту буде подано на розгляд до парламенту.

О.Клименко також звернув увагу, що одним із способів протидії тінізації економіки є впровадження в роботі ДПСУ ризикоорієнтованої системи оцінки. Система аналізує дані і вказує на можливі втрати бюджету країни через мінімізацію податкового навантаження і використання схем ухилення від сплати податків з боку бізнесу. «Завдяки цій системі ми бачимо ризики і маємо можливість їх відпрацьовувати. Крім того, що ми усуваємо їх постфактум, є ще й сильний профілактичний ефект. Бізнес усвідомлює нашу жорстку позицію щодо невідворотності покарання за ухилення від оподаткування, і за рахунок цього відбувається зростання надходжень», - сказав О.Клименко.

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Зокрема, за його словами, в 2010 році збір ПДВ становив близько 3 млрд грн, в 2011-му - 5,5 млрд грн, а цього року податківці наближаються до показника у 7 млрд грн. «До кінця року буде зроблено ще один великий крок у цьому напрямі. Ми завершили спільний проект із Світовим банком з підвищення ефективності податкової служби, завдяки якому у нас з'явилося IТ-рішення для запуску моніторингового центру. Цей центр показуватиме, де і що відбувається в режимі реального часу в усіх основних точках контролю. Програма сама стежитиме за всім, починаючи від реєстрації підприємств і закінчуючи оцінкою податкових ям і ризиків. Ми проаналізували галузі з найбільшими податковими ризиками і запропонували відповідні законодавчі ініціативи», - наголосив голова ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року О.Клименко називав виявлення ухилень від сплати податків при проведенні експортно-імпортних операцій з використанням офшорних компаній одним з пріоритетів роботи ДПСУ. У березні 2012 року Державна податкова служба України й Американська торгова палата в Україні створили дві робочі групи для відпрацювання питань трансфертного ціноутворення з метою припинити практику мінімізації податків за допомогою офшорів.