Боротися з офшорними схемами податкова міліція буде разом з італійцями

Про це йшлося під час зустрічі начальника податкової міліції України Андрія Головача із керівником 2-го департаменту «Аналізу та міжнародного співробітництва» головного управління Фінансової Гвардії Італії Мікеле Карбоне.

«Ключовим питанням стало обговорення створення Форуму органів фінансових розслідувань, ідею якого ми озвучили на початку вересня під час Міжнародної конференції в Одесі, - сказав перший заступник Голови ДПС України - начальник податкової міліції Андрій Головач. - У рамках цієї дискусії сторони обговорили можливості підписання угоди між Державною податковою службою України та Фінансовою Гвардією Італії про співробітництво в боротьбі з фінансовими та податковими злочинами».

Під час роботи делегації українські та італійські правоохоронці планують детальніше ознайомитися зі структурою, завданнями та функціями служб двох країн. На основі аналітичних матеріалів щодо обсягів товарообігу між двома країнами будуть розглянуті можливості проведення спільних заходів щодо боротьби зі схемами використання офшорних компаній під час експортно-імпортних операцій.

Довідка. Існування Фінансової Гвардії Італії (ФГІ) бере свій початок з 1 жовтня 1774 року, коли королем Сардинії Віктором Амадеєм III було створено Легіон світлих військ, що стало першим прикладом функціонування на території Італії спеціального органу, обов’язком якого було стягнення фінансових зобов’язань, охорона кордону та військова оборона.

У складі Фінансової Гвардії працює близько 60 тисяч поліцейських (агенти, сержанти і офіцери). Її співробітники працюють у складі Європолу і OLAF (Європейського агентства з боротьби із шахрайством). Загалом штатна чисельність складає близько 100 тис. співробітників. Девізом служби з 1933 року є вислів на латині «Necrecisarecedit», що в перекладі означає: «Не здаємося, навіть якщо розбиті».

Нагадаємо, 20-21 вересня в Одесі відбувся саміт податкових міліцій Європи та Азії. Під час саміту Україна виступила з низкою ініціатив, спрямованих на посилення боротьби з міжнародною економічною злочинністю. Серед цих ініціатив – створення єдиної бази даних економічних злочинців та запровадження Форуму органів фінансових розслідувань, який має стати своєрідним фінансовим Інтерполом.