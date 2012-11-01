У Музейному провулку знову хочуть будувати підземний паркінг

Про це УНІАН повідомив депутат Київради (фракція «БЮТ-Батьківщина») Олександр Бригинець.

Він зазначив, що на попередньому пленарному засіданні відповідне питання не набрало необхідної кількості голосів, але завтра влада знову намагатиметься втілити план із забудови двору житлового будинку у пров. Музейному, 8 підземним паркінгом, прикриваючи будівництво благородними намірами встановити над паркінгом дитячий майданчик.

«Забудова центральної частини Києва набуває катастрофічного темпу. Висотками намагаються забудувати мало не кожний двір. Якщо пам’ятаєте, загроза будівництва в цьому місці виникла не вперше – раніше заради будівництва 10-поверхового адміністративного будинку в пров. Музейному, 8-А поруч з Національним художнім музеєм України планували знести двоповерхову історичну будівлю, яку вже позбавили статусу пам’ятки. Тепер тут хочуть розрити двір, щоб вткнути туди паркінг», - зазначив О.Бригинець.

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Депутат наголосив, що поруч із ділянкою, на якій заплановано будівництво, знаходиться Національний художній музей України. Зараз будівля музею в жахливому технічному стані і потребує термінової реставрації, тому будь-які масштабні будівельні роботи довкола музею, пов’язані з порушенням ґрунту або вібраціями важкої техніки, викличуть незворотні руйнівні процеси непередбачуваного масштабу.

«В принципі підземне будівництво в історичному Києві, а тим паче в цьому дворі, практично неможливе через особливості ґрунту. Але, оскільки розраховувати на зміни в законодавстві, на жаль, не доводиться, єдиним способом врятувати Національний художній музей від руйнування, а двір від забудови – це переконати Київраду не голосувати за цей та аналогічні проекти рішення», - вважає О.Бригинець.