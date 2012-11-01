До верстата, який друкує гроші, поставили нову людину

Генеральним директором банкнотно-монетного двору (БМД) Національного банку України призначено Анатолія Шевчука.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

До призначення А.Шевчук обіймав посаду першого заступника генерального директора - директора Банкнотної фабрики БМД Нацбанку.

Як повідомлялося, посада гендиректора БМД стала вакантною після того, як Олександр Кірєєв на початку жовтня ц.р. достроково пішов на пенсію.