До верстата, який друкує гроші, поставили нову людину
11:25, 01 листопада 2012Суспільство
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Призначено нового гендиректора банкнотно-монетного двору НБУ.
Шевчук працював першим заступником гендиректора
Генеральним директором банкнотно-монетного двору (БМД) Національного банку України призначено Анатолія Шевчука.
Про це повідомляється на сайті регулятора.До призначення А.Шевчук обіймав посаду першого заступника генерального директора - директора Банкнотної фабрики БМД Нацбанку.
Як повідомлялося, посада гендиректора БМД стала вакантною після того, як Олександр Кірєєв на початку жовтня ц.р. достроково пішов на пенсію.
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