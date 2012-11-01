Завтра в Україні - до 21° тепла

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 листопада буде хмарно з проясненням. Дощі, вдень в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі, лише вночі на Лівобережжі та в Криму, вдень у східних областях без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні до 13°, в східних та Сумській областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла, в південних та західних областях 12-17°, в Криму до 21°.

У Київській області завтра хмарно з проясненням. Часом дощ, вдень місцями сильний. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

У столиці часом дощ, вдень місцями сильний. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.