У Донецьку вшанували пам'ять жертв Голокосту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, біля меморіального комплексу відбувся мітинг-реквієм, у якому взяли участь міський голова Олександр Лук'янченко, заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Фомін, народний депутат, голова товариства «Україна-Ізраїль» Юхим Звягільський, представники громадськості та молоді міста.

Учасники мітингу нагадали, що фашисти, які окупували Донецьк (тоді - Сталіно), вчинили розправу над жителями єврейського гетто в Білому кар'єрі. Вони скинули в шурф шахти «4-4 біс» 5 тисяч чоловік. Це друге за масовістю місце поховання жертв фашизму після Бабиного Яру.

Після звільнення міста було розпочато роботи з вилучення тіл із шурфу. Вдалося впізнати лише 150 чоловік.