У Бердянській колонії убили 23-річного в'язня

Інформацію про загибель 23-річного засудженого, який відбував покарання у Бердянській колонії №77, сьогодні УНІАН підтвердили в ГУ МВС України в Запорізькій області.

Як повідомили в ВЗГ Запорізького главку міліції, повідомлення про смерть чоловіка на території Бердянської колонії надійшло до міліції напередодні – 1 листопада о 13.50 - від лікаря бригади швидкої допомоги, яка виїжджала до колонії за викликом.

«У результаті виїзду на місце події встановлено, що 1 листопада близько 13.30 на території промислової зони колонії, між 23-річним і 20-річним засудженими виникла сварка, під час якої 20-річний засуджений (у 2009 р. засуджений за скоєння тяжких злочинів до 9 років позбавлення волі) металевим предметом заподіяв 23-річному смертельні тілесні ушкодження», - повідомили у ВЗГ.

На сьогодні за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Ведеться слідство.