Президент заветував обмеження віку жінок при штучному заплідненні

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент пропонує відхилити цей закон через ряд суттєвих зауважень.

В.Янукович зазначає, що законом передбачається внесення низки змін, зокрема, до статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо врегулювання питань, пов'язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. При цьому вживаються такі поняття, як «замінна (сурогатна) матір», «генетичний зв'язок дитини із замінною (сурогатною) матір'ю», «метод замінного сурогатного материнства», «допоміжні репродуктивні технології» (абзаци третій, п'ятий - восьмий пункту 2 розділу І Закону, що надійшов на підпис). Водночас визначення наведених понять ні Закон, що надійшов на підпис, ні чинні норми Основ законодавства України про охорону здоров'я не містять.

Крім того, пропонованою Законом, що надійшов на підпис, редакцією частин третьої та шостої статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я передбачається, що порядок вирішення питання застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо жінки, вік якої перевищує 51 рік, а також порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій та перелік документів, які подаються особами для їх застосування, встановлюються Кабінетом міністрів України (абзаци п'ятий, восьмий пункту 2 розділу І). Водночас за частиною першою чинної статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється за умовами та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Таким чином, створюється внутрішня конкуренція між нормами однієї статті щодо суб'єкта, який установлює порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, констатує Президент.

Закон також не визначає перелік обставин, за яких жінці протипоказано застосування таких технологій, та вік жінки, з якого до неї можуть бути застосовані допоміжні репродуктивні технології (чинною ж частиною першою статті 48 Основ законодавства України про охорону здоров'я визначено вік жінки щодо застосування штучного запліднення та імплантації ембріона).

На думку Президента, такий підхід не відповідає принципам визначеності і недвозначності правових норм. Наслідком цього, може бути неоднакове застосування відповідних норм, необмеженість їх трактування у правозастосовній практиці, порушення прав і свобод громадян, стосовно яких застосовуються допоміжні репродуктивні технології, а тому Закон не може бути підтримано.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій» Верховна Рада ухвалила 16 жовтня 2012 року.