Двох головних інспекторів митниці спіймали на хабарах у Києві та Харкові

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району, посадовець отримав хабар у розмірі 6,6 тис. грн від свого підлеглого – головного інспектора цієї ж митниці.

У свою чергу інспектор, за даними прокуратури, вимагав та отримав вказані кошти від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за оформлення декларацій на отримання поштових посилок, щоб надалі передати гроші своєму керівнику.

Наразі триває огляд місця події та вирішується питання про порушення кримінальної справи, зазначили в прокуратурі.

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На Харківщині працівники територіального управління боротьби з організованою злочинністю спільно з обласною прокуратурою затримали при одержанні хабара головного інспектора митного поста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, з’ясувалося, що службовець систематично вимагав від приватного підприємця хабарі за безперешкодне перевезення багажу та непроведення митного догляду під час проходження митного контролю.

Службовця-хабарника було затримано після одержання ним чергового хабара. Цього разу він зажадав від підприємця 800 дол.

Наразі відносно зловмисника прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.