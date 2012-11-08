Путін нагородив українського рок-музиканта Олега Карамазова орденом Дружби

Про це повідомляє прес-служба Президента Російської Федерації.

Нагороду вручив міністр культури РФ Володимир Мединський у Кремлі в день святкування Дня народної єдності, який відзначається 4 листопада. О.Карамазова відзначили не тільки як поета і музиканта, а й як людину, яка зміцнює відносини між народами.

«Любов і дружба – це саме те, чим ми маємо наповнити себе протягом земного життя. Але як чоловіку і воїну хотілося б, звичайно, ще одержати орден «За відвагу» і «За взяття Берліна». Але сьогодні - «За дружбу» – теж добре!», - сказав О.Карамазов в коментарі УНІАН.

За словами духівника рок-музиканта - намісника Свято-Покровського чоловічого монастиря Голосіївської пустелі архімандрита Ісаакія (Андроника), О.Карамазов одержав благословення на діяльність на благо Православної церкви у 2006 році.

«Олег опікується справами, які об'єднують людей. Коли я дізнався про те, що він удостоєний ордена Дружби, це не стало для мене дивом – Олег дійсно заслужив цю нагороду. Господь сказав: «Любіть один одного». Це головна заповідь Бога. Заради цієї любові Олег віддає всі сили. Я сердечно вітаю Олега, бажаю сил, здоров'я і Божого благословення на його нелегкій праці на благо Церкви і народів наших країн», - сказав архімандрит Ісаакій.

Орденом Дружби нагороджуються громадяни РФ, а також громадяни іноземних держав: за особливі заслуги у зміцненні миру, дружби, співпраці і взаєморозуміння між народами, за діяльність зі зближення і взаємозбагачення культур і зміцнення дружніх відносин між державами.

Також орденом Дружби цього дня в Москві були відзначені заслуги відомого німецького хореографа Джона Ноймайєра, художнього керівника Кримського Російського драматичного театру Анатолія Новікова і генерального директора ТОВ «Плиноводи» (Республіка Словенія) Мар'яна Еберлинця.

Довідка УНІАН. Олег Вікторович Кривошея (творчий псевдонім - Олег Карамазов) - лідер гурту «Брати Карамазови», поет, музикант, громадський діяч. Рок-гурт «Брати Карамазови» засновано у Києві в 1990 році.

У 2008 році Олег Карамазов за підтримки Української православної церкви виступив одним з організаторів і учасником грандіозного туру по 24 містах України, присвяченого 1020-річчю Хрещення Русі.

З 2007 року О.Карамазов є одним з керівників щорічних культурно-просвітницьких проектів, приурочених до дня Хрещення Русі (відзначається 28 липня) в Україні, Росії і Білорусі.

11 травня 2012 року предстоятель УПЦ Блаженнійший Митрополит Володимир нагородив О.Карамазова орденом Андрія Первозванного - за служіння Православній церкві.