Грабіжники у медичних пов'язках «почистили» ювелірку в Маріуполі й вбили 2 людей

Як повідомили у прес-службі Маріупольського міського управління міліції, сьогодні, 8 листопада, о 9.30 оператор телефонної лінії «102» Маріупольського міськуправління міліції прийняв повідомлення від невідомого про пограбування ювелірного магазина в Орджонікідзевському районі.

У приміщенні торгового закладу слідчо-оперативна група виявила тіла чоловіка і жінки. Також було встановлено, що з магазину викрадено ювелірні вироби.

У даний час співробітники міліції Маріуполя володіють попередніми даними про особистості підозрюваних у розбійному нападі на ювелірний магазин у Орджонікідзевському районі, пише сайт 0629. Нібито, фігурантів було двоє, і вони увірвалися в приміщення в медичних пов'язках на обличчях із вогнепальною зброєю в руках.

Тим часом у прес-службі не повідомляють - чи є загиблі співробітниками магазина або його клієнтами: «Поки ми такої інформації не даємо, тому що це ще не підтверджені дані».