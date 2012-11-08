У затриманої за хуліганство вилучили пістолет, ніж, наручники і муляж гранати Ф-1

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.

До міліції звернувся 37-річний водій таксі із заявою про те, що біля одного з будинків невідома жінка вчинила сварку та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, розбила бокове скло в його автомобілі.

Невдовзі правоохоронці затримали 40-річну харків’янку, яка підозрюється у скоєнні злочину.

Речові докази (наручники, пристрій для відстрілу гумових куль та магазин з патроном калібру 9 мм, муляж гранати Ф-1 та ніж) вилучено.

Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.

Зловмисниця утримується в ізоляторі тимчасового тримання.