Головлікар: ще зарано вводити Тимошенко глюкозу через крапельницю

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медичним закладом сказав журналістам головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв.

«Не розглядається на даний момент. За період утримання від їжі не застосовувалося (введення глюкози через крапельницю – УНІАН), оскільки вона приймає достатню кількість води. Рухова активність зменшена, тому необхідності в крапельному введенні в якому-небудь немає», - сказав М.Афанасьєв.