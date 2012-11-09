Головлікар: ще зарано вводити Тимошенко глюкозу через крапельницю
01:41, 09 листопада 2012Суспільство
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На сьогодні не розглядається можливість та необхідність введення екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, яка продовжує голодування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, глюкози через крапельницю.
Михайло Афанасьєв
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медичним закладом сказав журналістам головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв.
«Не розглядається на даний момент. За період утримання від їжі не застосовувалося (введення глюкози через крапельницю – УНІАН), оскільки вона приймає достатню кількість води. Рухова активність зменшена, тому необхідності в крапельному введенні в якому-небудь немає», - сказав М.Афанасьєв.
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