Бібліотека імені Вернадського отримала в подарунок австрійські книжки

03:25, 09 листопада 2012
Суспільство
1099 0

23 листопада 1992 в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського за ініціативою Міністерства європейських та закордонних справ Австрії була створена «Австрійська бібліотека». У переддень 20-річчя її відкриття мер Відня Міхаель Хойпль, в рамках Днів Відня у Києві, відвідав НБУВ і подарував 100 DVD-дисків та 200 книг

Національна бібліотека імені Вернадського

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це, переважно, перлини австрійської літератури та кінематографу.

М.Хойпль перебуває у Києві в рамках проведення Днів Відня.

«Австрійська бібліотека» у бібліотеці ім. В.Вернадського, де зібрана колекція художніх та наукових робіт австрійських авторів, була відкрита у 1992 році.

М.Хойпль підкреслив, що такий подарунок є внеском Відня у культурні взаємини двох столиць.

На цю тему: У Києві 7-8 листопада відбудуться Дні Відня

«Я дякую за можливість завітати до вашої чудової бібліотеки у рамках візиту до міста Києва. Сподіваюся, що книги, якими сьогодні поповнився фонд «Австрійської бібліотеки», будуть корисними для кожного з відвідувачів і кожен зможе знайти у них цінну для себе інформацію», – зазначив мер Відня.

Австрійська делегація натомість отримала в подарунок 200 книг від бібліотеки ім. В.Вернадського та НАН України, серед яких твори класичної літератури, історичні та довідкові видання про Україну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter