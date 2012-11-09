Бібліотека імені Вернадського отримала в подарунок австрійські книжки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це, переважно, перлини австрійської літератури та кінематографу.

М.Хойпль перебуває у Києві в рамках проведення Днів Відня.

«Австрійська бібліотека» у бібліотеці ім. В.Вернадського, де зібрана колекція художніх та наукових робіт австрійських авторів, була відкрита у 1992 році.

М.Хойпль підкреслив, що такий подарунок є внеском Відня у культурні взаємини двох столиць.

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«Я дякую за можливість завітати до вашої чудової бібліотеки у рамках візиту до міста Києва. Сподіваюся, що книги, якими сьогодні поповнився фонд «Австрійської бібліотеки», будуть корисними для кожного з відвідувачів і кожен зможе знайти у них цінну для себе інформацію», – зазначив мер Відня.

Австрійська делегація натомість отримала в подарунок 200 книг від бібліотеки ім. В.Вернадського та НАН України, серед яких твори класичної літератури, історичні та довідкові видання про Україну.