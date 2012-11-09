Бібліотека імені Вернадського отримала в подарунок австрійські книжки
23 листопада 1992 в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського за ініціативою Міністерства європейських та закордонних справ Австрії була створена «Австрійська бібліотека». У переддень 20-річчя її відкриття мер Відня Міхаель Хойпль, в рамках Днів Відня у Києві, відвідав НБУВ і подарував 100 DVD-дисків та 200 книг
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це, переважно, перлини австрійської літератури та кінематографу.
М.Хойпль перебуває у Києві в рамках проведення Днів Відня.
«Австрійська бібліотека» у бібліотеці ім. В.Вернадського, де зібрана колекція художніх та наукових робіт австрійських авторів, була відкрита у 1992 році.
М.Хойпль підкреслив, що такий подарунок є внеском Відня у культурні взаємини двох столиць.
На цю тему: У Києві 7-8 листопада відбудуться Дні Відня
«Я дякую за можливість завітати до вашої чудової бібліотеки у рамках візиту до міста Києва. Сподіваюся, що книги, якими сьогодні поповнився фонд «Австрійської бібліотеки», будуть корисними для кожного з відвідувачів і кожен зможе знайти у них цінну для себе інформацію», – зазначив мер Відня.
Австрійська делегація натомість отримала в подарунок 200 книг від бібліотеки ім. В.Вернадського та НАН України, серед яких твори класичної літератури, історичні та довідкові видання про Україну.